Стамбул, Турция, , 10:42 — REGNUM Грузии и Турции нужно активизировать торгово-экономические отношения, чтобы вывести их на новый уровень. Об этом 28 июля заявил глава турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на встрече в Стамбуле с грузинским коллегой Ильёй Дарчиашвили.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы считаем, что механизм свободной торговли нужно сделать более активным. В него следует внести ряд изменений, чтобы повысить его продуктивность и добиться лучших результатов», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что лидеры Турции и Грузии поставили цель, чтобы в этом году товарооборот между странами был более $3 млрд. Дарчиашвили отметил, что все министерства работают на то, чтобы снизить барьеры на пути торговли между странами.

Стоит отметить, что товарооборот между Турцией и Грузией за перовое полугодие 2022 года превысил $1,2 млрд, что на 37% больше, чем в прошлом году. За весь 2021 год страны обменялись товарами более чем на $2,1 млрд. Турция является самым крупным торговым партнёром Грузии.

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