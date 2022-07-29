Махачкала, 29 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Дагестане выявили одну из причин частых отключений электроэнергии в период летней жары. К перегрузке электросети и, как следствие, к авариям приводит незаконная работа майнинг-ферм по производству криптовалюты. Сеть таких ферм была раскрыта в Махачкале, Левашинском и Унцукульском районах, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Marco Krohn Майнинговая «ферма»

Факт бездоговорного потребления электроэнергии был установлен сотрудниками ФСБ и МВД при проведении специальных оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе мероприятий обнаружены незаконные майнинг-фермы, изъято 1628 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку криптовалюты. Собственники оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту», — сообщили подробности в полиции.

По данному факту готовится материал для возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве и причинении существенного ущерба. Виновникам грозит до двух лет лишения свободы. При этом, как отметили в МВД, незаконная деятельность таких майнинг-ферм приводит «к критическому росту нагрузки на энергосети и в условиях жары вызывает систематические аварии на объектах энергетики РД».