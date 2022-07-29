Брянск, 29 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Звуки автоматной стрельбы прозвучат 29 июля на полигоне клуба лазертаг по улице Речной в Брянске, предупредили жителей в пресс-службе администрации города.

ИА REGNUM Полиция

На площадке с 10:00 до 14:00 будет проходить плановая тактико-специальная тренировка сотрудников правоохранительных органов. Участники, в том числе, будут стрелять из автоматического стрелкового оружия холостыми зарядами. В администрации просят жителей «не волноваться и с пониманием отнестись к проведению данного мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, звуки выстрелов прозвучали 29 июля и в Климовском районе — губернатор Александр Богомаз пояснил, что российские военные наносили ответный удар ВСУ.