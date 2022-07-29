Донецк, 29 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике повреждено здание Дворца культуры, сообщил 29 июля мэр Горловки Иван Приходько.

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«Сегодня (29 июля) утром украинские боевики вновь подвергли обстрелу пгт Гольмовский. В результате прямого попадания снаряда повреждена кровля дворца культуры «Гольмовский». Разрушено перекрытие двух этажей, сильно поврежден зрительный зал», — сообщил Приходько в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики совершили удар по Донецку с применением «Града» и артиллерии.

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