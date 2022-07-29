Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Киеве приняли решение ликвидировать пленных из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 29 июля военкор Юрий Котенок.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

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Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек.

«Часть азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттаяла и стала давать показания. Более того, некоторые начали прозревать. И тогда пошли слухи, что бывших украинских пленных сейчас будут брать в отдельные подразделения, которые готовятся для освобождения Киева. Видимо, после такой информации в Киеве и приняли решение ликвидировать пленных», — отметил военкор.

Руководство Украины попытается «повесить» этот обстрел на союзные силы, полагает Котенок.

«Разлет реактивных снарядов «Хаймарс» составляет даже не метры, а сантиметры — били прицельно, наводя ракеты точечно, избирательно, персонально на своих же», — добавил военкор.