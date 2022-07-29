Омск, , 10:40 — REGNUM В Омске за минувшие сутки выпало рекордное количество дождевых осадков. По данным синоптиков, месячная норма превышена в 1,5 раза.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Для устранения последствий ливня и шквалистого ветра вечером и ночью были мобилизованы все имеющиеся ресурсы городских служб и учреждений», — уточнили в мэрии муниципалитета.

В единую дежурно-диспетчерскую службу, ночью поступило 400 обращений от горожан. В городе произошли десятки отключений электроснабжения — стихия повредила провода и опоры ЛЭП, обесточила многие дома. На дорогах перестали работать светофоры, водой затопило подземные переходы у Торгового города, ДК «Сибзавода», железнодорожного вокзала, на пересечении ул. Ленина и Карла Либкнехта. В воде также оказались улицы и дворовые территории.

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