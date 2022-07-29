Донецк, 29 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

В 8:35 с украинских позиций в Первомайском был нанесён удар по Киевскому району Донецка. Выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк из «Града».