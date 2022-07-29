Париж, 29 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В европейском энергетическом кризисе главное внимание приковано к Германии и газу из России. Но Франция и ее ядерные реакторы, которые находятся в аварийном состоянии, не менее важны. Более того, первым европейским городом, где отключится электричество, когда наступят холода, вполне может стать Париж, а не Берлин, пишет 28 июля Bloomberg.

Без электричества

По мере приближения зимы перспективы Франции становятся все безрадостнее. У государственной компании Electricite de France (EDF) работают только 26 из 57 реакторов, при этом более половины реакторов находятся на аварийном ремонте. Атомные реакторы вырабатывают самую низкую долю электроэнергии в стране за последние 30 лет.

Это вынуждает Францию полагаться на газовые, ветряные и гидроэлектростанции, а также на импорт, что ведет к росту стоимости электроэнергии на оптовом рынке для всей Европы. При этом французские форвардные цены почти на 1000% превышают средние цены за десятилетие.

Летом, когда спрос на электроэнергию во Франции колеблется в районе 45 гигаватт в час, это не такая большая проблема. Но в холодные зимние вечера, когда потребление французских домохозяйств может превысить 80 или 90 гигаватт, цена может оказаться неподъемно высокой. Хотя французская экономика меньше немецкой, зимой спрос на электроэнергию во Франции значительно выше, чем у ее соседей, поскольку французы используют больше электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения.

Хотя EDF обещала вернуть в строй хотя бы часть реакторов к наступлению холодов, у компании есть неприятная привычка недовыполнять обещания. Многое будет зависеть от суровости зимы: каждый градус Цельсия, на который температура опускается ниже нормы, увеличивает потребность Франции в электроэнергии примерно на 2,5 гигаватта в час, что эквивалентно мощности двух атомных электростанций.

Французские проблемы перекидываются и на остальную Европу, включая Великобританию. Компания EDF, которая долго была для страны предметом национальной гордости, а также экспортером дешевой энергии, теперь вынуждена покупать энергию для удовлетворения ежедневных потребностей — и это летом, когда спрос низкий.