29 июля 2022 | Время чтения 9 мин

Вячеслав Зиланов, , 11:31 — REGNUM Едва отгремело праздничное поздравление тружеников моря по случаю Дня рыбака с приветствием от президента Российской Федерации В. В. Путина, как в ответ последовали открытые обращения рыбодобывающих компаний, фирм, объединений рыбаков о тревожной обстановке в рыбной отрасли, которые, по мнению рыбаков, требуют принятия срочного решения самого президента России.

Рыбный промысел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На момент публикации данной статьи такие открытые обращения на имя президента России В. В. Путина направили, как сообщают рыбацкие дальневосточные сайты, более 160 рыбодобывающих компаний и общественных объединений рыбаков Дальнего Востока. А ведь рыбаки Дальнего Востока это основной рыбный цех России, обеспечивающий до 65% ее годового вылова. Такое массовое обращение непосредственно в адрес президента произошло впервые за весь 30-летний период российского либерального рынка.

О серьёзности поднимаемых рыбных проблем можно судить на основании открытого обращения к президенту России В. В. Путину Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), подписанного его председателем Г. Г. Мартыновым, коллективных писем, подписанных 652 работниками ООО «Тымлянский рыбокомбинат» и 377 работниками АО «Северо-Курильская база сейнерного флота».

Дело в том, что в 2016–2018 годах, несмотря на то, что ранее правительство Российской Федерации заявляло о пролонгировании на 15 лет оправдавшего себя на практике и утверждённого законодательно «исторического принципа» наделения рыбаков долями-квотами на вылов водных биоресурсов, оно ввело ещё и так называемые «инвестиционные квоты — квоты под киль». Дополнительно к ним ещё и аукционные торги долями-квотами на крабов не менее чем 50% от общего допустимого улова.

Крабовые ловушки

В результате чего у всех рыбодобывающих компаний было отобрано 20% от полученных законно квот и 50% квот на крабов. Затем они, эти 20%, распределены по правилам, установленными федеральными чиновниками, тем компаниям, которые взяли обязательство строить новые рыбодобывающие суда на российских верфях или рыбоперерабатывающие фабрики на российской территории. Что же касается 50% крабов, то их обладателями стали владельцы «денежных мешков».

Эти «великие рыбные капиталистические новации-стройки», которые инициировали руководство Минсельхоза и Росрыболовства, продолжаются вот уже вторую пятилетку.

В настоящее время осуществляется так называемый первый этап по «инвестквотам». Промежуточные результаты их известны. Они не вселяют оптимизма.

В строй введено всего 9 судов, планировалось 105 (в том числе 64 рыбодобывающих и 41 краболовных). Сроки строительства и ввода в эксплуатацию остальных 96 судов по самым разным причинам сдвинулись на сроки от почти двух до пяти лет. Относительно строительства рыбоперерабатывающих фабрик — их введено более 20. Однако их загрузка сырьём низка — около 40% от годового времени.

К тому же, как признает и руководитель Росрыболовста — основной инициатор «инвестквот» и аукционов — И. В. Шестаков, строим на российских верфях рыбодобывающие суда «долго, дорого», но… «очень качественно». Замечу, что относительно качества говорить пока рановато. Практика эксплуатации этих судов пока незначительна, и только время покажет и докажет их качество и эффективность. Хотелось бы, чтобы действительно они были качественными.

Так рыбная отрасль, благодаря «инвестквотам», стала, по существу, донором судостроителей, забывая о своей главной задаче — обеспечивать продовольственную безопасность страны, поставляя на внутренний рынок рыбопродукцию с целью её потребления населением в объёме не ниже рекомендуемых Минздравом России норм. А это более 22 кг/чел/год. И не сырца с глазами, жабрами, внутренностями, плавниками и костями, как считает Росстат, а рыбопродукции — мяса рыбы. Фактическое же потребление рыбопродукции в последние годы едва превышает, по разным оценкам, 12-14 кг/чел/год.

Фабрика «Русская треска». Мурманск gov-murman.ru

Между тем на «судьбоносном» заседании президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития рыбного хозяйства, состоявшегося 19 октября 2015 года, президент Российской Федерации В. В. Путин, обращаясь ко всем присутствующим, да и ко всему населению страны, особо подчеркнул:

«Главная цель нашего заседания — определить меры, которые будут способствовать наполнению российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукцией. Решения именно этой задачи как раз люди от нас с вами и ждут».

К сожалению, эта главная целевая установка президента, как показывает практика последних лет, так и не реализована. Все усилия ответственных федеральных чиновников за рыбную отрасль были брошены на поиски сомнительных схем по отнятию, делению квот и осуществления за их счёт строительства флота и рыбоперерабатывающих фабрик. А на принятие мер, способствующих наполнению внутреннего рынка качественной и доступной отечественной рыбопродукцией, времени так и не хватает. Да и эта тема для них — пустой звук.

Такой стиль работы и привёл к тому, что первый этап «инвестквот», спустя пятилетие после его запуска, мягко говоря, провален.

Можно списывать этот провал на непредвиденные ковид и санкции, неготовность верфей к строительству современных рыбопромысловых судов, отсутствию отечественных комплектующих и т.д.

Но вместе с тем руководство отрасли, да и страны, принимая такое ответственное решение, как масштабное обновление частного рыбодобывающего флота на российских верфях за счет общественного природного ресурса — водных биоресурсов, должно было всё просчитать и предусмотреть соответствующие решения при разных обстоятельствах, включая возможные экономические и политические риски.

Напомню из нашего прошлого отечественного опыта, правда, чуждого сегодняшним властям советского периода, такое близкое к сегодняшнему положению обстоятельство. В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века по предложению министра рыбного хозяйства А. А. Ишкова правительством СССР было принято решение начать строительство государственного среднетоннажного и крупнотоннажного рыболовного флота за рубежом за счёт государственных финансовых средств. Дескать, рыбаки рассчитаются за суда в будущем за счёт поставки своей продукции на внутренний рынок по ценам, установленным государством.

Улов Fish.gov.ru

Одновременно с этим было принято решение ускоренно осваивать Минсудпромом СССР аналогичное строительство таких судов и на отечественных верфях. При этом ставилась задача строить на уровне зарубежных фирм, снижая затраты на их строительство. Так и наши верфи, параллельно со строительством флота за рубежом, начали строить среднетоннажные и крупнотоннажные рыбопромысловые суда. Да, качество на первых порах было хуже зарубежного, но и это со временем было преодолено. Так и начал пополнятся флот уже и отечественными судами.

Вернёмся к нашим дням. Не завершив первый этап и не зная его экономическо-социальных последствий, инициаторы «инвестквот» и аукционов ускоренно продвигают и готовят законодательную базу для внедрения Второго этапа «инвестквот» с продолжением очередных крабовых аукционов.

Вновь хотят отнять очередные, ещё 20% от ОДУ рыбных ресурсов и оставшихся 50% крабовых квот у законопослушных компаний. В основном это малые и средние предприятия, расположенные вдоль побережья отдалённых приморских регионов России.

Строить уже предлагают не только рыбопромысловые суда и рыбоперерабатывающие фабрики, но ещё и транспортные суда для перевозки рыбы. И всё это будет частным флотом. Для каких частников транспорты строить собираются? Для своих?

Приехали!

Так завтра можно ожидать, что за счёт рыбных квот начнется строительство шоссейных дорог и мостов. Ведь по ним тоже рыбу возят.

Помню, в бытность ельцинизма служивые Администрации президента прессовали руководство Роскомрыболовства, чтобы выделили им квоты на вылов краба для ремонта кремлёвских палат. С трудом тогда отбились от такого натиска, и только благодаря председателю правительства России В. С. Черномырдину.

Второй этап «инвестквот» рыбацкое сообщество отвергает как непродуманное и преждевременное, поскольку нет итогов, экономико-социальных результатов первого этапа.

На недавно состоявшемся заседании Общественного совета при Росрыболовстве его члены выступили против второго этапа «инвестквот» и аукционов. Против выступило и головное объединение рыбаков ВАРПЭ, и все региональные союзы, ассоциации и объединения работников рыбного хозяйства.

Со всем этим «рыбным бунтом» придётся всё же предметно разбираться. Кому? Самим рыбаком, созвав очередной съезд, или федеральным органам? Или ждать, когда этим займутся Минсельхоз с Росрыболовством? А может, обратят внимание на этот «рыбный бунт» правительство России или Кремль?

Улов Fish.gov.ru

Сегодняшнее противостояние между Минсельхозом, Росрыболовством и предприятиями, фирмами, союзами, ассоциациями, объединениями рыбацкого сообщества относительно второго этапа «инвестквот» и крабовых аукционов достигло небывалой протестной массы. О чём и свидетельствуют поток открытых обращений к президенту России В. В. Путину по отмене второго этапа «инвестквот» и аукционов, пока не завершится первый этап и не будут получены его социально-экономические последствия.

Всё это ещё и является следствием продолжающего системного кризиса, прежде всего, в управлении рыбной отраслью на федеральном уровне. Так же, как и в тех целевых установках, которым обязаны следовать её руководители с учетом меняющихся сегодня обстоятельств в мировом рыболовстве. Способны ли Минсельхоз и Росрыболовство творчески пересмотреть их? Вряд ли. Поскольку такой пересмотр — это признание ими ошибочности в целом курса «инвестквот» и аукционов.

Велика вероятность, что федеральные чиновники, как и прежде, примут решение, пренебрегая мнением рыбаков, о проведении второго этапа «инвестквот» и аукционов.

Остановить их может только соответствующее решение президента Российской Федерации В. В. Путина. Вновь рыба «стучится» в кремлёвские коридоры. Услышат ли её стук? Уверен, должны услышать!

К тому же напомню сомневающимся, что в российской рыбохозяйственной практике были прецеденты, когда именно президент В. В. Путин наложил в своё время вето на сырой проект закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» с целью приведения ряда его положений к виду, отвечающему задачам развития отрасли. Что в последующем и было доработано депутатами Госдумы совместно с рыбаками.

И ещё один был прецедент. Напомню, когда В. В. Путин стал председателем правительства России, он настоял на том, что бы федеральный орган по рыболовству подчинялся непосредственно правительству, а не Минсельхозу. При этом, полагаю, учитывалась роль рыбной отрасли в решении продовольственной безопасности и её значение в решении социально-экономически проблем приморских отдалённых регионов России. Именно тогда и были созданы предпосылки выхода рыбной отрасли из кризиса на траекторию устойчивого развития с внедрением «исторического принципа» наделения пользователей долями-квотами на вылов.

Российские рыбаки Fish.gov.ru

Хочется верить, что в данной ситуации президент всё же прислушается к мнению рыбацкой общественности и исполнительной, законодательной властям приморских регионов и приостановит прохождение законопроекта о втором этапе «инвестквот и аукционов» до полного завершения первого этапа.

Да и спросит за его результаты, как говорят рыбаки, по полной программе, включая и такое направление, как «…насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции и продукции, доступной для граждан с разным уровнем доходов…».

Именно об этой как главной задаче рыбной отрасли напомнил В. В. Путин её руководителям в своём обращении по случаю Дня рыбака в этом году. О ней-то и забыли инициаторы «инвестквот и аукционов». А жаль, отвечать придётся по этому направлению не только президенту России, но и всему народу.

В настоящее время, в условиях санкций, которые затронули и рыбную отрасль, принимаемые решения на федеральном уровне должны быть прагматичными и учитывать мнения специалистов-рыбников с мест.