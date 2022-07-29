Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Американская исполнительница Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) представила первый за последние четыре года альбом под названием Renaissance. Об этом 29 июля пишет Billboard.

Бейонсе (Beyonce) John Ferguson

Пластинка доступна на цифровых площадках, однако пользователи из России не могут прослушать её на Spotify и YouTube из-за санкций в отношении РФ. В трек-лист Renaissance вошли 16 композиций, в том числе выпущенная ранее Break My Soul.

По словам Бейонсе, альбом записывался на протяжении трёх лет — он будет состоять из трёх актов. Когда состоится релиз оставшихся двух частей она не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бейонсе выпустила трек Break My Soul 21 июня 2022 года в поддержку альбома Renaissance. Песня стала шестой в трек-листе пластинки.

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