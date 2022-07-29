Чита, , 10:35 — REGNUM Администрация Ингодинского района Читы 29 июля известила о начале эвакуации маломобильных граждан из домов, которые могут быть подвержены подтоплению.

Паводок в Чите. Эвакуация Мэрия Читы

В мэрии города тем временем известили, что работы по защите населения краевого центра от подтопления продолжаются. По информации заместителя главы администрации Ингодинского района по ЖКХ Дмитрия Осипова, в данное время ведется укрепление береговых линий в районе улиц Борзинская и Подгорная.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с подъёмом уровня реки Чита и выходом воды на пойму, глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарёв обратился к жителям с просьбой об эвакуации.