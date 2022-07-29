Москва, , 10:34 — REGNUM Допинговое дело российского хоккеиста Валерия Ничушкина должно быть рассмотрено летом. Об этом 29 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

Валерий Ничушкин DalStars9

Ранее сообщалось, что взятая в 2013 году допинг-проба Ничушкина дала положительный результат на тестостерон, за что игроку грозит четырёхлетняя дисквалификация.

Ничушкин рассказал, что в 2013 году играл за челябинский «Трактор», молодёжную и юниорскую сборные России, много раз сдавал допинг-тесты, и все они были отрицательными.

«Из документа, в котором меня обвиняют, следует, что я в 17 лет сам выстроил какую-то систему, чтобы обходить контроль», — сказал Ничушкин.

Он отметил, что подозрительным является только один тест из-за уровня тестостерона, который держится в крови очень долго.

По словам хоккеиста, он и раньше и после этого сдавал допинг-пробы, но во всех случаях уровень был в пределах нормы.

«Самое интересное, что пробы Б нигде не найти, поэтому доказательной базы не может быть, а мне говорят: признайся, и мы тебе дадим всего полгода», — рассказал Ничушкин.

Он добавил, что нанял американского адвоката, который ранее успешно представлял интересы российских спортсменов. Слушание должно состояться летом.

Ничушкин предположил, что на Международную федерацию хоккея (IIHF) из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, Ничушкин с сезона-2019/20 он выступает за «Колорадо Эвеланш», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.