Москва, 29 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Допинговое дело российского хоккеиста Валерия Ничушкина должно быть рассмотрено летом. Об этом 29 июля сообщает «Спорт-Экспресс».

DalStars9 Валерий Ничушкин

Ранее сообщалось, что взятая в 2013 году допинг-проба Ничушкина дала положительный результат на тестостерон, за что игроку грозит четырёхлетняя дисквалификация.

Ничушкин рассказал, что в 2013 году играл за челябинский «Трактор», молодёжную и юниорскую сборные России, много раз сдавал допинг-тесты, и все они были отрицательными.

«Из документа, в котором меня обвиняют, следует, что я в 17 лет сам выстроил какую-то систему, чтобы обходить контроль», — сказал Ничушкин.

Он отметил, что подозрительным является только один тест из-за уровня тестостерона, который держится в крови очень долго.

По словам хоккеиста, он и раньше и после этого сдавал допинг-пробы, но во всех случаях уровень был в пределах нормы.

«Самое интересное, что пробы Б нигде не найти, поэтому доказательной базы не может быть, а мне говорят: признайся, и мы тебе дадим всего полгода», — рассказал Ничушкин.

Он добавил, что нанял американского адвоката, который ранее успешно представлял интересы российских спортсменов. Слушание должно состояться летом.

Напомним, Ничушкин с сезона-2019/20 выступает за «Колорадо Эвеланш», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.