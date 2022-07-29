Донецк, , 10:33 — REGNUM Украинские войска совершили удар по Донецку с применением «Града» и артиллерии. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Удары зафиксированы в 8:25 и 8:35. Сначала с позиций в Первомайском по Киевскому району Донецка ВСУ выпустили десять ракет с применением реактивной системы залпового огня «Град». Затем по Петровскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.