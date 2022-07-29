Москва, , 10:33 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о единой социальной дисконтной карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом сообщил один из соавторов инициативы Ярослав Нилов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предложение законодательно оформили и направили в правительство на заключение», — отметил парламентарий.

По его словам, идея единой социальной дисконтной карты — это итог анализа качественных региональных практик и существующих систем лояльности.

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