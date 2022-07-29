Москва, 29 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о единой социальной дисконтной карте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом сообщил один из соавторов инициативы Ярослав Нилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Предложение законодательно оформили и направили в правительство на заключение», — отметил парламентарий.

По его словам, идея единой социальной дисконтной карты — это итог анализа качественных региональных практик и существующих систем лояльности.