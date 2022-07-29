В Дагестане подросток задавил 13-летнего велосипедиста
Махачкала, 29 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Дагестане подросток за рулем автомобиля совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. В результате полученных травм пострадавший скончался, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Велосипед
Происшествие произошло 28 июля, около 21:00, в селе Нечаевка Кизилюртовского района. Находившийся за рулем 17-летний подросток сбил несовершеннолетнего жителя села, ехавшего на велосипеде в попутном направлении.
«17-летний житель села Султанянгиюрт, не имеющий права управления транспортным средством (в силу возраста), находясь за рулём автомобиля «ВАЗ-21 093», выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста — 13-летнего местного жителя, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении», — сообщили подробности в МВД.
По факту трагедии проводится проверка. За совершенное преступление придется отвечать родителям несовершеннолетнего водителя.