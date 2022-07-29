Сыктывкар, , 10:31 — REGNUM В ходе специальной военной операции в Украине геройски погиб ухтинец, младший сержант запаса Александр Молев. Об этом глава республики Владимир Уйба сообщил в своем Telegram-канале.

Гвоздики герою Elizabeth McClay

«Александр Витальевич вызвался добровольцем защищать мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида и беспредела украинских неонацистов. Это истинный пример патриотизма, мужества и чести. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою!», — написал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июля, глава Коми сообщил о гибели на Украине двух уроженцев республики.