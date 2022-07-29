Бухарест, , 10:30 — REGNUM Официальный Бухарест намерен рассмотреть возможность предоставления Молдавии особого статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом, как пишет бухарестская газета Jurnalul, заявил 28 июля президент Румынии Клаус Йоханнис накануне визита в Бухарест молдавского президента Майи Санду.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

По словам Йоханниса, указанный статус предусматривает выделение Кишиневу дополнительной безвозмездной финансовой помощи и полную защиту его интересов на международном уровне.

«Нас объединяют общая культура, язык и стремление принимать участие в развитии и процветании Объединенной Европы, — отметил, в частности, он. — В этом контексте Молдавия полностью может рассчитывать на Румынию».

Таким образом, в Румынии намерены проголосовать за скорейшее принятие Молдавии в ЕС.

Напомним, М. Санду прибывает 29 июля с официальным визитом в румынскую столицу. График пребывания и встреч президента Молдавии в Бухаресте не разглашается.