* талибами — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 29 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван произошли столкновения между местными и гильмендскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, этот конфликт произошёл на рынке уезда Джебель ус-Сирадж. Причиной столкновений стало избиение портного гильмендскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого глава уезда Джебель-ус-Сирадж и его подчинённые избили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Гильменд.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Следует отметить, что в последние месяцы усилилась напряжённость между местными и пришлыми пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Парван, Каписа и Панджшер. Это иногда приводило к вооружённым столкновениям, убийствам и ранениям членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).