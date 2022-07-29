п. Еленовка, , 10:30 — REGNUM Удар украинской армии по тюрьме в Еленовке связан с тем, что находящиеся там пленные из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать показания, написал в своем телеграм-канале 29 июля военкор Дмитрий Стешин.

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

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«Была надежда, что Еленовку оставят в покое, раз там сидят сотни пленных. Но у укропов, как мы понимаем, морали нет вообще. Пленные заговорили? Получите, зрадники, «Хаймерс»», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля был нанесен удар по тюрьме в Еленовке, предположительно — американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Погибли не менее 40 человек.