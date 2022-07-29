Брянск, 29 июля 2022, 10:31 — REGNUM Российские военные нанесли ответный удар после обстрела утром 29 июля брянского пограничного села, сообщил в социальных губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Военные подразделения Вооружённых сил РФ нанесли ответный удар по украинским подразделениям в рамках выполнения боевых задач.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела села Сачковичи повреждена линия электропередач.
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