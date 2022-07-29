Брянск, 29 июля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ответный удар после обстрела утром 29 июля брянского пограничного села, сообщил в социальных губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Bryanskobl.ru Александр Богомаз

Военные подразделения Вооружённых сил РФ нанесли ответный удар по украинским подразделениям в рамках выполнения боевых задач.

«В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — обратился к жителям глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела села Сачковичи повреждена линия электропередачи.