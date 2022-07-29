Пермь, , 10:29 — REGNUM Пермь и Минск могут быть связаны прямыми авиарейсами. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Самолет авиакомпании «Белавиа» Belavia.by

Чиновник подчеркнул, что открытие такого сообщения способствовало бы укреплению партнёрства между Прикамьем и Белоруссией. В частности, кроме развития деловых связей это бы открыло новые перспективы в развитии туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Пермского края во главе с Махониным посетила Белоруссию с рабочим визитом.