Донецк, , 10:28 — REGNUM Украинские войска ночью нанесли удар по бараку с пленными, в котором находились военнопленные. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Даниил Безсонов Dnr-online.ru

По его словам, барак находился в населённом пункте Еленовка. Обстрел вёлся с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 40 человек, ещё 130 получили ранения.

«Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — уточнил Безсонов в телеграм-канале.

По его мнению, данным ударом киевский режим, по всей видимости, решил «избавиться от ненужного балласта.