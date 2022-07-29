Донецк, 29 июля 2022, 10:28 — REGNUM Украинские войска ночью нанесли удар по бараку с пленными, в котором находились военнопленные. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, барак находился в населённом пункте Еленовка. Обстрел вёлся с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 40 человек, ещё 130 получили ранения.
«Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — уточнил Безсонов в телеграм-канале.
По его мнению, данным ударом киевский режим, по всей видимости, решил «избавиться от ненужного балласта.