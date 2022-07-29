Бухарест, , 10:27 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении выделить дополнительную финансовую помощь сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от самой сильной в новейшей истории страны засухи. Об этом 29 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Засуха Justin Scott

Согласно официальной информации, в первую очередь соответствующие субсидии получат животноводы и птицеводы, а также уполномоченные ими юридические лица.

Впоследствии на указанные дотации смогут рассчитывать владельцы угодий, засеянных зерновыми и бобовыми культурами. Общая сумма предоставляемых средств превышает 50 млн евро.

Напомним, из-за жаркой погоды, установившейся практически на всей территории Румынии, о своем банкротстве были вынуждены заявить тысячи фермерских хозяйств.