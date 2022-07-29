Барнаул, 29 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Нагорном парке Барнаула начались работы по установке стелы «Город трудовой доблести», сообщает 29 июля телеграмм-канал городской мэрии.

Мэрия Барнаула Установка стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

В администрации Барнаула подписан муниципальный контракт на изготовление и установку стелы «Город трудовой доблести». Единственным участником и победителем конкурса признано ООО «Спецстрой» — эта компания выступит исполнителем по контракту.

Подрядчик уже приступил к разбивке территории на участке в Нагорном парке и выносу геодезической основы объекта. Стоимость работ по установке стелы составляет более 73 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

В сентябре 2021 года, во время голосования за депутатов Госдумы и краевого парламента, было решено установить стелу в Нагорном парке.

Читайте также: «Город трудовой доблести»: Барнаул определился с местом для стелы