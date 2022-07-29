Тюмень, , 10:25 — REGNUM Из Тюменской области в Коми направлены на помощь в тушении пожаров 25 сотрудников Авиабазы. Об этом сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале.

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«В лесах Коми сложилась чрезвычайная ситуация, наша помощь необходима. Площадь, пройденная огнём, уже превысила пять тысяч гектаров. Весь июль в Коми стоит сухая жаркая погода, почти нет осадков. Распространению стихии способствует шквалистый ветер. Наши ребята знают, как бороться с пожарами в таких сложных условиях. Они уже приступили к тушению», — сообщил Моор.

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 (6:00 мск) 29 июля действующих лесных пожаров нет. Причиной большинства лесных пожаров в Коми стали грозы, заявил глава республики Владимир Уйба.

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