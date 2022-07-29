Чарикар, Афганистан, , 10:25 — REGNUM В афганской провинции Парван неизвестными убит родовой старейшина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

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Согласно источникам, этого человека звали Сардар-хан, и он был старостой деревни Наижняя Татамдара.

По словам собеседников, это произошло в кишлаке Нижняя Татамдара близ города Чарикар, административного центра провинции Парван. Неизвестные расстреляли старейшину в упор в тот момент, когда он поливал свой огород.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство.