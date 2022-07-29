Москва, , 10:52 — REGNUM Первый этап научной экспедиции центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова стартовал 27 июля из порта города Мурманск. Участники экспедиции проведут попутный экологический мониторинг на Северном морском пути (СМП). Об этом сообщает пресс-служба центра морских исследования МГУ.

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В программу экспедиции входят гидробиологические, гидрохимические и гидрофизические исследования морской воды, изучение донных отложений и бентосных сообществ, отбор образцов атмосферного воздуха, анализ загрязнения акваторий микропластиком и крупным мусором, а также учёт морских млекопитающих и морских и околоводных птиц.

Первый этап экспедиции на СМП пройдет в акватории Карского моря и Енисейского залива. Следующий этап исследований пройдёт в море Лаптевых и в Восточно-Сибирском и Чукотском море. Суммарно экологи проведут исследования на 50 станциях мониторинга. По итогам изучения собранных данных группа российских и международных экспертов даст оценку экологического состояния акватории СМП.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные провели исследования по циркуляции вод в желобе Святой Анны, через которое проходит значительная часть теплых вод из Северной Атлантики в Арктику. Они обнаружили новые течения, которые напрямую влияют на таяние льдов летом и замедление их образования зимой.

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