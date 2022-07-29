Петропавловск-Камчатский, , 10:22 — REGNUM Талантливые дети и подростки Камчатки получат денежные премии от правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Правительство Камчатского края Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Специальная комиссия при министерстве образования края выбрала ребят, которые достигли успехов в творчестве, науке и спорте. Им будет присвоено звание «Лауреат премии для одаренных и талантливых детей и подростков Камчатского края» и денежное вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей.

В номинации «За особые успехи в науке и техническом творчестве» победили 10 ребят, в номинации «За особые успехи в спорте» — два человека, в номинации «За особые успехи в творчестве» — 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодов лучшим школьникам края ежемесячно будет выплачиваться стипендия в сумме 10 тыс. рублей.