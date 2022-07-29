Ижевск, 29 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 июля прививку от коронавируса сделали 699 327 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получил 559 501 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошел 176 951 житель республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 18 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 796 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 122 случая заражения коронавирусом, из них 38 — за минувшие сутки.