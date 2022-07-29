Будапешт, 29 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Венгрия ведёт переговоры с Россией о покупке дополнительных объёмов газа, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По его словам, его страна рассчитывает дополнительно приобрести у России 700 млн кубометров топлива в течение лета.

«Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газа в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета», — сказал венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, после этой покупки Венгрия будет «полностью в порядке».