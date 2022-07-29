Ижевск, , 10:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 18 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 796 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 168 122 случая заражения коронавирусом, из них 38 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса шесть несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и восемь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализировано четыре человека, накануне в больницу попали также четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 918 человек, 40 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 человек.