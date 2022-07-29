Москва, 29 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Представитель президента России в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил на пресс-конференции о том, что лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности к переговорам с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом. По его словам, если в свою очередь Масуд будет готов к этому, то он, вероятно, сможет сыграть роль во властных структурах, но для этого сопротивление должно быть прекращено.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщению российской газеты «Коммерсант», представитель президента России заявил на пресс-конференции 28 июля, что любая попытка поддержать вооружённую оппозицию означает возобновление гражданской войны на этнополитической основе, и Россия не поддерживает такие подходы.

Эти заявления сделаны на фоне того, что ранее велись переговоры о встрече Ахмада Масуда и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве.

Представитель президента России в Афганистане также заявил на этой пресс-конференции об увеличении числа боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Он сказал, что с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) количество боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане утроилось и достигло 6000 человек.

Кабулов заявил, что подъём ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является «наиболее негативным аспектом ситуации в Афганистане». Он заявил, что такая ситуация представляет угрозу не только для самого Афганистана, но и для национальных интересов партнёров России, таких как Иран, Пакистан и Китай.

По словам Кабулова, в результате санкций у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хватает финансовых ресурсов для повышения способности своих сил бороться с террористами.

Кабулов также добавил, что производство наркотиков в Афганистане продолжается, несмотря на запрет со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам дипломата, за последний год талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось сократить производство наркотиков, хотя радикалы издали фетву, запрещающую это, и объявили выращивание наркотиков противоречащим исламу.

Кабулов добавил, что у правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет экономических ресурсов для обеспечения крестьян, поэтому производство наркотиков в Афганистане продолжается и даже увеличивается.