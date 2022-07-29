Уфа, , 10:21 — REGNUM Мужчина сломал ногу при падении параплана в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Параплан

Сообщается, что поздно вечером 28 июля спасатели получили информацию о том, что на горе Торатау в Ишимбайском районе планерист 1992 года рождения упал и сломал ногу.

Отмечается, что друзья спустили спортсмена с горы и передали медикам. Пострадавший был доставлен в больницу №1 г. Стерлитамак.

Сообщается, что это второй подобный случай в 2022 году. Так, 2 июля 44-летняя женщина пострадала при падении параплана около села Комсомольский Давлекановского района.