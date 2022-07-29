Кишинёв, , 10:19 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров прилетал в Молдавию, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор», по которому арестовали одного из её лидеров Марину Таубер. Об этом сообщил журналистам адвокат политика Аурелиу Коленко.

Филипп Киркоров Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019)» пользователя StarPro. youtube.com

Он прокомментировал отказ молдавских пограничников разрешить прилетевшему в ночь на 29 июля в Кишинёв Киркорову въехать в страну. Адвокат отметил, что точная причина отказа не была указана.

«Филипп Киркоров является одним из ключевых свидетелей по делу Марины Таубер. И власти Молдавии опасаются того, что Киркоров даст правдивые показания, которые мы в ближайшее время предоставим суду и на обозрение прессы», — сказал Коленко.

Напомним, Киркоров должен был выступать 19 июня в Кишинёве, сразу после протестного митинга партии «Шор». По данным партии, на акцию собирались прийти 40 тыс. человек, но полиция не позволила её провести. Силовики сослались на проблемы с документацией к звуковому оборудованию.

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