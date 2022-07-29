Кишинёв, 29 июля 2022, 10:19 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров прилетал в Молдавию, чтобы дать показания в качестве свидетеля по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор», по которому арестовали одного из её лидеров Марину Таубер. Об этом сообщил журналистам адвокат политика Аурелиу Коленко.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019)» пользователя StarPro. youtube.com

Он прокомментировал отказ молдавских пограничников разрешить прилетевшему в ночь на 29 июля в Кишинёв Киркорову въехать в страну. Адвокат отметил, что точная причина отказа не была указана.

«Филипп Киркоров является одним из ключевых свидетелей по делу Марины Таубер. И власти Молдавии опасаются того, что Киркоров даст правдивые показания, которые мы в ближайшее время предоставим суду и на обозрение прессы», — сказал Коленко.

Напомним, Киркоров должен был выступать 19 июня в Кишинёве, сразу после протестного митинга партии «Шор». По данным партии, на акцию собирались прийти 40 тыс. человек, но полиция не позволила её провести. Силовики сослались на проблемы с документацией к звуковому оборудованию.

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