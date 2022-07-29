Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге будут работать более 120 точек продажи арбузов и дынь. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Сезон продажи бахчевых культур стартует в Петербурге с 1 августа 2022 года. Он продлится до 15 октября.

Арбузы Александр Погожев © ИА REGNUM

Нестационарные объекты для реализации плодов будут предоставлять предпринимателям по договорам аренды. Помимо участков, которые предоставляет город, предприниматели смогут вести торговлю на территориях частной собственности. Также запустить продажу дынь и арбузов могут на ярмарках.

Отметим, что в этом году цена на арбузы варьируется от 21 до 80 рублей за кг. Диапазон цен на дыни составляет 49 — 100 рублей за кг. Культуры поставляет Казахстан, Узбекистан и регионы России.