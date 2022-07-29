Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге будут работать более 120 точек продажи арбузов и дынь. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

Сезон продажи бахчевых культур стартует в Петербурге с 1 августа 2022 года. Он продлится до 15 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Арбузы

Нестационарные объекты для реализации плодов будут предоставлять предпринимателям по договорам аренды. Помимо участков, которые предоставляет город, предприниматели смогут вести торговлю на территориях частной собственности. Также запустить продажу дынь и арбузов могут на ярмарках.

Отметим, что в этом году цена на арбузы варьируется от 21 до 80 рублей за кг. Диапазон цен на дыни составляет 49 — 100 рублей за кг. Культуры поставляет Казахстан, Узбекистан и регионы России.