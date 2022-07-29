Будапешт, 29 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Венгрия ведёт переговоры с Россией о покупке дополнительных 700 млн кубометров газа в течение лета. Об этом 29 июля заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газа в количестве дополнительных 700 млн кубометров», — сказал Орбан.

Он добавил, что этого соглашения получится достичь в течение лета, и тогда Венгрия будет «полностью в порядке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орбан заявил, что власти Венгрии продолжают выступать против эмбарго Евросоюза на российский газ.