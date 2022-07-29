Ставрополь, 29 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В ближайшие дни на территории ряда субъектов Северного Кавказа ожидается не очень комфортная погода из-за прогнозируемых синоптиками неблагоприятных погодных явлений. Так, сильная жара установится в предстоящие выходные 30 и 31 августа на Ставрополье, где местами столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

Жара

В краевой столице будет чуть «прохладнее» — до +33 градусов. Однако обойдется без ливней и других возможных аномалий, сообщили в Ставропольгидромете.

Жарко 29 июля будет и в Северной Осетии, где в степных районах днем температура составит до +30…+35°С. Столько же термометры покажут в Чечне и на ряде территорий Ингушетии. Наиболее комфортная температура будет в предстоящие выходные в Карачаево-Черкесии — днем +27…+32° и в Кабардино-Балкарии — днём +29…+34°C, а в горных районах +20…+25°.

Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в предгорных районах Дагестана.