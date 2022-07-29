Посёлок городского типа Оленовка, ДНР, 29 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла удар по тюрьме в Еленовке, сообщил 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Defense. gov HIMARS

Предположительно удар нанесен американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

«Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — отметил Безсонов.