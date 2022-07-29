29 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн выступил с сообщением о недавно произошедшем взрыве в г. Заху, унесшем жизни девяти человек. Хусейн заявил, что причиной инцидента стала 155-мм бомба, использованная турецкой армией. В интервью для телеканала Rudaw министр иностранных дел Ирака заявил, что нет никаких сомнений в том, что нападение было совершено Турцией и что в этом регионе нет РПК.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все полученные нами данные, география региона, структура боеприпасов, расстояние — все это указывает на то, что это дело турецкой армии», — отметил министр иностранных дел Ирака.

Хусейн заявил, что Турция и РПК не должны находиться на иракской земле, и добавил: «У них есть проблемы на границе, но они принесли свои проблемы в Курдистан и Ирак». Заявив, что Турция должна понять, что эта ситуация в Ираке является новой, министр иностранных дел Хусейн сказал, что Анкара должна изменить свою позицию по этому вопросу.

Позиция правительства ПСР по отношению к регионам, в которых проживают курды, недалеко от южных границ, снова ужесточилась. Ходят слухи о новой операции Анкары на севере Сирии. Как данный подход был воспринят в социальных сетях?

Журналист Хюсейин Байбашин публикует следующие комментарии.

@BaybasinHuseyin: «Массовое убийство в Заху — это лишь один из примеров массовых убийств, совершавшихся на протяжении ста лет в Курдистане. Нападение, совершенное турецким государством в Заху, является продолжением варварского угнетения, продолжающегося в течении ста лет в виде совершения таких же террористических актов, направленных против курдского народа».

F-16D ВВС Турции Jerry Gunner

@BaybasinHuseyin: «Следует напомнить, что нападения, совершаемые военизированными формированиями, подчиняющимися государственному аппарату, осуществляются по цепочке приказ — исполнение. Напомним, это нападение было зарегистрировано, о нём доложено Генеральным штабом и министерством национальной обороны».

Бывший глава администрации г. Диярбакыр Джемаль Топтанджы публикует следующую информацию.

@cemal_toptanc21: «Выдержки из заявления, сделанного нашим министерством иностранных дел:

— Когда Турция бомбила мирных жителей в Ираке — Сирии во время операций против террористической организации РПК?

— Какие страны выигрывают от этого в течение процесса проведения переговоров в Тегеране? США — ИРАН — РОССИЯ.

— Поддержать шесть лидеров оппозиции в целях улучшения нашей внутренней политики?»

Эксперт по Ближнему Востоку проф. Махмут Акпынар публикует следующий комментарий.

@mahmutakpinar1: «Речь идет о коррупции в целом: ни слова от прокуратуры в адрес наркобаронов! Что означает нападение на Заху? Очередная подготовка к выборам?.. Эксперты отмечают, что «экономика не переживет эту зиму». Иностранный капитал бежал из страны, те, у кого были деньги, вывели их за границу. А сейчас члены ПСР подыскивают для себя страну, куда бы им эмигрировать! Великобритания выбирает премьер-министра… Как можно было додуматься совершать намаз на движущемся эскалаторе? До какой точки мы дошли!»

Председатель, основатель партии «Родина и свобода» Ялчын Доган публикует следующий комментарий.

@Yalcindogan: «Нападения на наш флаг в Ираке свидетельствуют о том, что нападение на Заху было заранее спланированным, так же как и подготовка к общественным волнениям. Сразу после случившегося я написал: «Берегите наш флаг». В настоящее время в Ираке происходят атаки на наш флаг».

Депутат от ДПН Семра Гюзель публикует следующий комментарий.

@semraguzelhdp: «Враждебная политика правительства по отношению к курдам и курдскому языку продолжает убивать курдов, в том числе женщин… Я хотела бы здесь написать в память о дорогой Фатме Алтынмакас, которая была убита своим мужем в Муше, заявление которой не было принято, потому что она не могла говорить по-турецки…»

Курды Kurdishstruggle

На что отвечает пользователь по имени Осман Батур Онсёз.

@Baturow: «В Стамбуле не осталось говорящих по-турецки. Везде, абсолютно везде полно орущих во все горло арабов. Политика в отношении Сирии — это второй удар, который правительство нанесло своей нации после курдской инициативы».

Журналист, публицист Муджахит Билиджи публикует следующий комментарий.

@mucahitbilici: «Курдская политика правительства, по сути являющаяся политикой идентичности и мусульманским национализмом, находится в рамках расширения Турции и интеграции с исламским миром».

На что отвечает пользователь по имени Идрис Хасар.

@drishasar2: «Неправильная политика правительства в отношении курдов привела к росту числа голосов за ДПН, насчитывающую 30–35 депутатов, до 70–75%. Вероятно, этого оказалось недостаточно, и посредством увеличения дозы националистического дискурса они хотят подтолкнуть курдов в объятия ДПН, сказав: «О курды, нет никакого смысла в ваших избирателях, я снова назначу доверенного управляющего»?»