Ульяновск, 29 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в гибели в ДТП двух человек. Он получил три года колонии, также с него взыскано 2 млн рублей морального ущерба. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 7 октября 2021 года на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара. По данным следствия, 33-летний житель Ульяновской области при управлении иномаркой «Мицубиси Лансер» допустил на полосе встречного движения столкновение с машиной ВАЗ 21 102.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте, а пассажир иномарки долгое время находился в больнице.

Мелекесский районный суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Приговором суда ему назначено три года колонии-поселения, лишив на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В ведомстве добавляют, что в возмещение морального вреда с осуждённого в пользу матерей погибших определено взыскать 2 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области столкнулись легковой автомобиль и мотоблок с прицепом. В результате три человека госпитализирован, один пострадавший после оказания медицинской помощи лечения отпущен домой.

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