Красноярск, 29 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В медицинских организациях Красноярского края усилены противоэпидемические меры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, это сделано в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Kmkb4.ru Инфекционный госпиталь в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

В частности, усилен контроль за соблюдением масочного режима, термометрии, усиленного режима дезинфекции и так далее. В организациях также поддерживается резерв средств защиты, дезинфицирующих средств и лекарств.

«В ведомстве сформирован план разворачивания дополнительных коечных мощностей при возникновении необходимости, определяемой количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией», — отметили в минздраве.

К настоящему времени в регионе функционируют 129 стационарных и два мобильных пункта вакцинации.