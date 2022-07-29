Донецк, 29 июля 2022, 10:13 — REGNUM Украинские боевики обстреляли тюрьму в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержатся военнопленные ВСУ, в результате не менее 40 человек погибли. Об этом 29 июля сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов добавил, что в настоящее время разбираются завалы, «цифры могут увеличиться».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Безсонов заявил, что в Донбассе не осталось профессиональных украинских военных, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тыс. человек.
Читайте также: В ДНР заявили, что у ВСУ в Донбассе больше нет профессиональных военных