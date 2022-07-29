Донецк, , 10:13 — REGNUM Украинские боевики обстреляли тюрьму в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержатся военнопленные ВСУ, в результате не менее 40 человек погибли. Об этом 29 июля сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

ВСУ U.S.Army

«Ночью украинские военные ударили, предположительно, «Хаймарсом» по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых», — написал он в телеграм-канале.

Безсонов добавил, что в настоящее время разбираются завалы, «цифры могут увеличиться».

«Их (ВСУ) удар был целенаправленным — именно по баракам с пленными», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Безсонов заявил, что в Донбассе не осталось профессиональных украинских военных, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тыс. человек.

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