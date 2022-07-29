Москва, 29 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Москве за январь-июнь обороты гостиниц достигли 44,7 млрд рублей, что на 31,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы. Красная Площадь. Москва

Обороты туристических агентств в I полугодие 2022 года превысила 269,1 млрд рублей, что на 36,6% больше, чем годом ранее.

В июне 2922 года обороты столичных отелей составили 2,6 млрд рублей, что на 34,9% больше чем в июне 2021 года. Одна из причин роста — постепенное восстановление туристического потока в Москву после пандемии.

РанееИА REGNUM сообщало, Москва потеряла более 40−50% зарубежных туристов в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте подробнее: Отели Москвы потеряли около половины зарубежных туристов из-за коронавируса