Самара, 29 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Ковчег с мощами одного из величайших святых Русской земли — преподобного Сергия Радонежского будет находится с 4 по 5 августа 2022 года в Софийском соборе в Самаре. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Министерство культуры Забайкалья Сергий Радонежский

Сообщается, что пребывание святыни в столице региона является частью масштабной программы по принесению ковчега с мощами преподобного Сергия в епархии Русской Православной Церкви. Данная программа началась 12 июня в день Святой Троицы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отмечается, что принесение святыни приурочено к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия.

«Самарцы смогут посетить Софийский собор и приложиться к мощам преподобного Сергия 4 и 5 августа. В эти дни перед святыней будут совершаться Божественные литургии (в 9.00 — 4 августа и в 8.30 — 5 августа), а также будут совершаться молебны с акафистом в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.30 часов», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что ковчег намерены принести в не менее 50 епархий, в каждой он пробудет два дня.