Вашингтон, 29 июля, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Резолюция Сената США о признании России страной-спонсором терроризма является бредовой и навредит в итоге экономике самих США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил публицист Игорь Друзь.

Beforeitsnews.com Сенат США

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«Конечно, с точки зрения истины и здравого смысла, объявление Вашингтоном России «спонсором терроризма» является бредом. На самом деле именно США — это самый главный мировой террорист и агрессор. Американцы постоянно вторгаются в другие страны, Госдеп США «рулит» едва ли не всеми госпереворотами и смутами в мире — от Украины до Венесуэлы», — заявил публицист.

С точки же зрения реальной политики эти планы Вашингтона означают желание еще больше усилить санкции против России и нарастить помощь киевскому режиму, отметил Друзь.

«Однако санкции против России бьют и по самой Америке, нанося вред её экономике. И в конце-концов этот примат русофобской идеологии над экономикой и здравым смыслом повлечет катастрофические последствия для самих США» — заключил публицист.

Напомним, что ранее Сенат США принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма».