Воронеж, , 10:09 — REGNUM Воронежская область вошла в число регионов, которым выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства России на на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Документ опубликован на сайте правительства России 28 июля.

Герб Воронежской области

Воронежской области выделено дополнительно 186 900,1 тыс. рублей.

«Благодаря этому решению будут реализованы проекты благоустройства прибрежной зоны и пляжа в городе Богучаре Воронежской области, пешеходной зоны в подмосковной Верее», — говорится в пояснении к документу.

Всего правительством России выделено ещё более 3,6 млрд рублей для реализации проектов — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Дополнительное финансирование из резервного фонда правительства позволит закончить 37 проектов — победителей конкурса в 2020 году и 136 проектов, которые победили в 2021 году.